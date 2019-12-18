بدايتك للاستثمار عندنا فى كمبوند Town Gate

(للبيع)
|ابدأ استثمارك عندنا فى كمبوند Town Gate وامتلك شقة 190م ( ريسيبشين 3 قطع + 3 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس +2حمام + 2 تراس + مطبخ ) بview ع البحيرات الصناعية وقريبة من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية ونادى صحى ومدارس ومستشفيات باقل مقدم وبالتقسيط ع 6سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واضمن استثمارك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045576
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