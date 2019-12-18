بدايتك للاستثمار عندنا فى كمبوند Town Gate

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بدايتك للاستثمار عندنا فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

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ابدأ استثمارك عندنا فى كمبوند Town Gate وامتلك شقة 190م ( ريسيبشين 3 قطع + 3 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس +2حمام + 2 تراس + مطبخ ) بview ع البحيرات الصناعية وقريبة من كافيهات ومطاعم ومولات تجارية ونادى صحى ومدارس ومستشفيات باقل مقدم وبالتقسيط ع 6سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واضمن استثمارك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045576
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17/12/2019
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