بداية استثمارك معانا بامتلاك شقتك فى العاصمة الجديدة

ابدأ استثمارك عندنا فى Town Gate بامتلاك شقتك 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +3 حمام +مطبخ +dressing room ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية ومنطقة الخدمات مولات ومستشفيات بسعر متر قليل وتسهيلات فى السداد بدون فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وابدأ استثمارك عندنا بالعاصمة الجديدة