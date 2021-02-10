بخور معمول صناعه منزليه

(للبيع)
|للبيع بخور معمول شغل بيت ممتاز روايح غاويه وثابته وفواحه متوفر 6 روايح مختلفه الغرشه او العلبه 58 درهم فقط تحتوي على 24 كورة بخور وزن الغرشه:100غرام اقل طلبيه 12 غرشه عطر واحد التوصيل داخل الامارات مجانا" الشحن لخارج الامارات مجانا" للجادين للطلب او الاستفسار يرجى التواصل على واتساب فقط المدون في الاعلان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|همس الاريج
|التليفون:
|971568593566+
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|العنوان:
|- بوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|58 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083356
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