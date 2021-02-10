بخور معمول صناعه منزليه

للبيع بخور معمول شغل بيت ممتاز روايح غاويه وثابته وفواحه متوفر 6 روايح مختلفه الغرشه او العلبه 58 درهم فقط تحتوي على 24 كورة بخور وزن الغرشه:100غرام اقل طلبيه 12 غرشه عطر واحد التوصيل داخل الامارات مجانا" الشحن لخارج الامارات مجانا" للجادين للطلب او الاستفسار يرجى التواصل على واتساب فقط المدون في الاعلان