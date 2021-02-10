بخور معمول صناعه منزليه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بخور معمول صناعه منزليه - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع بخور معمول شغل بيت ممتاز روايح غاويه وثابته وفواحه متوفر 6 روايح مختلفه الغرشه او العلبه 58 درهم فقط تحتوي على 24 كورة بخور وزن الغرشه:100غرام اقل طلبيه 12 غرشه عطر واحد التوصيل داخل الامارات مجانا" الشحن لخارج الامارات مجانا" للجادين للطلب او الاستفسار يرجى التواصل على واتساب فقط المدون في الاعلان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: همس الاريج
التليفون: 971568593566+

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العنوان: - بوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 58 درهم
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083356
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السعر
تاريخ الإعلان
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للبيع فيلا سكنية منطقة خليفة أ موقع مميز قريبة من الخدمات تحت التشطيب

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10/2/2021
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للبيع فيلا سكنية 5غرف محمد بن زايد جديده اول ساكن تشطيب راقي

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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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8/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مساحة 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مساحة 15,000 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع كو.
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7/2/2021
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صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع مساحة الأرض : 50,071 قدم مربع كو.
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اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكن.
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7/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 42,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكن.
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7/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي أرض سكنية ممتازة بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم م.
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7/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | البطين أبوظبي أرض سكنية ممتازة بموقع متميز و سعر مناسب مساحة الأرض : 50,000 قدم م.
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7/2/2021
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(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تقع على زاوية وتحتوي على : طابق أرضي : غرفة نوم-.
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7/2/2021
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(للبيع)

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7/2/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية جديدة | 12 طابق | 36 شقة | معسكر ال نهيان أبوظبي البناية جديدة كلياً تقع على الشارع الع.
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7/2/2021
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