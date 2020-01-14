بخصوصية ليس لها مثيل امتلك شقة دوبلكس فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش الخصوصية وامتلك شقة دوبلكس 280 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +2 مطبخ +تراس كبير +Dressing room ) قريب من مولات ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى وصحى بخصم 12% واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقة دوبلكس وعيش خصوصية ملهاش مثيل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|292,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049041
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