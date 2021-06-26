بخصوصية ابدأ حياة جديدة بلمسة يونانية فى Marassi الساحل الشمالى

(للتقسيط)
|ابدأ حياة جديدة فى جو زى اليونان بخصوصية و رفاهية اكتر مع عيلتك والناس اللى بتحبها و امتلك شاليه بتشطيب هاى سوبر لوكس بالتكيفيات فى Marassi الساحل الشمالى شاليهك ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن+مطبخ +3 حمام + 2 تراس مغطى لقعدة حلوة مع عيلتك + تراس بفيو مميز + غرفة غسيل ) ع بعد خطوات من خدماتك اللى بتحبها كافيهات ومطاعم و مارينا ومرسى اليخوت لاحلى جوله فى البحر والاستمتاع بجو نقى يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى فى الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|مراسى الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|439,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098396
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