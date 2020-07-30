بخصم 20% امتلك محلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 20% في smart mall بمنطقة ال down town بجوار فندق الماسة وبجانب حي الوزارات والحي الدبلوماسي والحي الحكومي والمحل 30م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي ع 01279848994 اوابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064126
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