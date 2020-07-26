بخصم كبير امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

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|باكبر الخصومات امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت باميز مواقع العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وع بعد 5 دقائق من ارض المعارض شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريبة من حمامات السباحة وصالات الجيم وسبا وتراك ومول تجارى ونادى صحى وخدمات تانية كتير باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|385,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063861
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