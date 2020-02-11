بخدمات فندقية مميزة شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع بخدمات الفندق ال5 نجوم واجمل اكوا بارك وكافيهات ومطاعم شاليهك 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052405
63,000 جنيه
80,000 جنيه
75,000 جنيه
198,000 جنيه
63,000 جنيه
70,000 جنيه
203,000 جنيه
80,000 جنيه
56,000 جنيه
63,000 جنيه
53,000 جنيه
159,000 جنيه
183,000 جنيه
76,000 جنيه
68,000 جنيه