بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة

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تفاصيل الإعلان
بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة على كفاءة في العمل *بنوفر كل الحقوق والضمانات القانونية ليك علشان تكون دايما فى أمان *كافة المهن من مختلف الجنسيات *التعامل مع الأسر فقط لعدم الاحراج ** لدينا بيبي سيتر - عمال نظافة - طباخين وطباخات - مرافق مسنين - ممرضين - أفراد أمن - جنايني -خدمة ليموزين - سائق وغيريها من المهن المختلفة من الجنسين مصريين وأجانب اقامة وبدون إقامة وعقود سنوية وشهرية ويوميات 01270444789 01012156989
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهرة للخدمات المنزلية
التليفون: 01270444789

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2022
رقم الإعلان: 2117805
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صورة الاعلان: مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين - في الجيزة مصر

مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين

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مع royal house هنوفرلك عمالة منزلية مدربة وأمينة وبخبرة مش اقل من 5 سنين ، بجنسيات مختلفة من (الفلبي.
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25/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الجيزة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

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يقدم مكتب الجوهرة توفير مُساعِدات في كل ما يختص بالأعمال المنزلية وتتميز جميع العاملات بخبرات طويل.
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22/12/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات المنزلية وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الجيزة مصر

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العنوان:

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18/12/2021
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العنوان:

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15/12/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الجيزة مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

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"نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة لسنوات عديدة ونرعى الحالات الحرجة وا.
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2,000 جنيه

15/12/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر - في الجيزة مصر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

الوفاء للرعاية والخدمات المنزلية01275550242 نوفر الخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,900 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين - في الجيزة مصر

الجوهرة توفر العمالة المنزلية والتمريض المنزلي ورعاية المسنين

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

الجوهرة توفرالخدم والشغالات والطباخات وعاملات النظافة المنزلية ومربيات الأطفال وراعيات المسنين والمس.
العنوان:

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500 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض - في الجيزة مصر

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لو عندك فيران او الصراصير والنمل مسببلك احراج اتصلى بينا الشركة الفرنسية هنقضى على جميع انواع الحشرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال - في الجيزة مصر

الجوهرة للخدمات المنزلية ورعاية المسنين وجليسات الاطفال

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

الجوهرة توفر احسن وامهر العمالة المنزلية وبمختلف الجنسيات الاجنبية.وبأفضل الأسعار. العمالة لدينا مد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

28/11/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ - في الجيزة مصر

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة - في الجيزة مصر

نقدم لك امهرالعمالة الاجنبية والمصرية من الشغالات عاملات النظافة

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

كل ما تريده الأسر من شغالات,مربيات,جليسات مسنين متوفر لدينا 01275550242 الوفاء ترحب بعملائها الكرام.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,900 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: شركة سمارت سيرفيس - في الجيزة مصر

شركة سمارت سيرفيس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الأنتريهات مهمة صعبة بالنسبالك وبيحتاج مجهود كبير ووقت طويل !!☹️ دلوقتي تقدري توفري الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

16/10/2021
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