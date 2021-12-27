بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة على كفاءة في العمل *بنوفر كل الحقوق والضمانات القانونية ليك علشان تكون دايما فى أمان *كافة المهن من مختلف الجنسيات *التعامل مع الأسر فقط لعدم الاحراج ** لدينا بيبي سيتر - عمال نظافة - طباخين وطباخات - مرافق مسنين - ممرضين - أفراد أمن - جنايني -خدمة ليموزين - سائق وغيريها من المهن المختلفة من الجنسين مصريين وأجانب اقامة وبدون إقامة وعقود سنوية وشهرية ويوميات 01270444789 01012156989