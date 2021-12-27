(طلب عمل)
|بخبرتنا الواسعة فى مصر هنوفر لك أفضل العمالة المنزلية المدربة على كفاءة في العمل *بنوفر كل الحقوق والضمانات القانونية ليك علشان تكون دايما فى أمان *كافة المهن من مختلف الجنسيات *التعامل مع الأسر فقط لعدم الاحراج ** لدينا بيبي سيتر - عمال نظافة - طباخين وطباخات - مرافق مسنين - ممرضين - أفراد أمن - جنايني -خدمة ليموزين - سائق وغيريها من المهن المختلفة من الجنسين مصريين وأجانب اقامة وبدون إقامة وعقود سنوية وشهرية ويوميات 01270444789 01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117805
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