بحديقة جميلة امتلك شاليهك فى اس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك بحديقة جميلة وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك ومارينا للصيد وكافيهات وجيم ومطاعم استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل حديقة فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|203,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057029
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