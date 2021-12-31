بحث عن وظيفة

(فرصة عمل)
|تصميم معماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد بكل من برامج ريفت أرشيكاد اسكيتش اب بالإضافة إلى برنامج الثري دي ماكس مع الرندر باللوميون و الفي راي و برنامج الفوتوشوب و التعامل مع بقية البرامج الهندسية و خبرة عالية في برامج الحاسوب الأخري و السوفت وير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Alaaddein Abdulkreem Mohammed Abass
|التليفون:
|0969798989 _0929798989
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|العنوان:
|Al-Khartoum. Alsalama_block no:4 _ house no:884, 1111- Khartoum
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117419
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