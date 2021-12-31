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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
تصميم معماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد بكل من برامج ريفت أرشيكاد اسكيتش اب بالإضافة إلى برنامج الثري دي ماكس مع الرندر باللوميون و الفي راي و برنامج الفوتوشوب و التعامل مع بقية البرامج الهندسية و خبرة عالية في برامج الحاسوب الأخري و السوفت وير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Alaaddein Abdulkreem Mohammed Abass
التليفون: 0969798989 _0929798989

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Al-Khartoum. Alsalama_block no:4 _ house no:884, 1111- Khartoum
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/12/2021
رقم الإعلان: 2117418
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بحث عن وظيفة

(فرصة عمل)

- في الخرطوم السودان

تصميم معماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد بكل من برامج ريفت أرشيكاد اسكيتش اب بالإضافة إلى برنامج الثري دي .
العنوان:

الخرطوم - السودان
القسم: 

اتصل

31/12/2021
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