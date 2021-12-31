بحث عن وظيفة

تصميم معماري ثنائي و ثلاثي الأبعاد بكل من برامج ريفت أرشيكاد اسكيتش اب بالإضافة إلى برنامج الثري دي ماكس مع الرندر باللوميون و الفي راي و برنامج الفوتوشوب و التعامل مع بقية البرامج الهندسية و خبرة عالية في برامج الحاسوب الأخري و السوفت وير