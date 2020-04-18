بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين خريج اكاديمية دنبروبتروفسك الحكومية الطبية في اوكرانيا عام 1998 حاصل على البورد الفلسطيني واجازة عمل من وزارة الصحة الفلسطينية واعمل في مجال الاختصاص في العيادة الخاصة بي مند 15 سنة