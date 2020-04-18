بحث عن عمل طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين في سلطنة عمان

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
طبيب اختصاصي جراحة الفم والفكين خريج اكاديمية دنبروبتروفسك الحكومية الطبية في اوكرانيا عام 1998 حاصل على البورد الفلسطيني واجازة عمل من وزارة الصحة الفلسطينية واعمل في مجال الاختصاص في العيادة الخاصة بي مند 15 سنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الدكتور ابراهيم احمد ابو فرحة
التليفون: 0599313325

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العنوان: جنين- جنين
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/4/2020
رقم الإعلان: 2058126
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