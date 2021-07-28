بحث على بنت للبدكير و المنيكير لشغل في صالون نسائي ب الخان

(فرصة عمل)
|مطلوب بنت فلبينيه او اي جنسية تجيد البدكير و المنكير اكريلك نيل بوليش جيليش إكستينشن و كل ما يتعلق ب الاظافر في صالون نسائي المرجو التواصل للجادين فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مريم
|التليفون:
|0569016085
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الخان بنات ميدان السكاني- الخان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100813
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