بحث على بنت للبدكير و المنيكير لشغل في صالون نسائي ب الخان

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب بنت فلبينيه او اي جنسية تجيد البدكير و المنكير اكريلك نيل بوليش جيليش إكستينشن و كل ما يتعلق ب الاظافر في صالون نسائي المرجو التواصل للجادين فقط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مريم
التليفون: 0569016085

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العنوان: الخان بنات ميدان السكاني- الخان
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 درهم
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100813
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف | مجلس كبير و حوش | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.فيلا 6 غرف | مجلس كبير و حوش | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 6 غرف | مجلس كبير و حوش | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - غرفة طعا.
القسم: 

اتصل

28/7/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس رجال

للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس رجال

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشوامخ تتكون من دورين وروف الدور الأرضي مجلس رجال واسع مع غرفة طعام وحمام وم.
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: مزرعه للبيع في العجبان

مزرعه للبيع في العجبان

(للبيع)

للبيع مزرعة في العجبان مساحة 600*500 قدم فاضية مسورة شبك ج/0557727221 او ج/0508222256.

اتصل

24/7/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة سبع غرف نوم مساحة الأرض ( 75*150 قدم) تتكو

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة سبع غرف نوم مساحة الأرض ( 75*150 قدم) تتكو

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة سبع غرف نوم مساحة الأرض ( 75*150 قدم) تتكون الفيلا من دورين وروف الد.
القسم: 

اتصل

24/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | ملحق خارجي | اليحر العين بيت شعبي مكون من : 6 غرف نوم - مجلسان - مطبخ .
العنوان:

العين - الإمارات
القسم: 

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18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع. مجمع 4 فلل | على زاوية | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا | 9 غرف نوم | مع جيم & ساونا | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين نوم - .
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم م.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم ما.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي

للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات.
القسم: 

اتصل

18/7/2021
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