بجوار مقر ومعرض مرسيدس الجديد ارض طبى امام نادى الصيد ٦ اكتوبر ناصيه على مي

(للبيع)
|بجوار مقر ومعرض مرسيدس الجديد ارض طبى امام نادى الصيد ٦ اكتوبر ناصيه على ميدان موقع مميز المساحه ١٢٥٠م نسبه مبانى ٤٠٪ سعر المتر ١٥الف ج بالاوفر ارتفاع بدروم +ارضى + اول + روف مدفوع ١٠٪ ( ١.٠٨٥.٠٠٠) استكمال ٢١٪ بعد ٣ شهور الباقى ٦٩٪ على ٣ سنوات المطلوب المدفوع ١٠٪ + اوفر ٨ مليون 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101890
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