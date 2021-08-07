بجوار مقر ومعرض مرسيدس الجديد ارض طبى امام نادى الصيد ٦ اكتوبر ناصيه على مي

بجوار مقر ومعرض مرسيدس الجديد ارض طبى امام نادى الصيد ٦ اكتوبر ناصيه على ميدان موقع مميز المساحه ١٢٥٠م نسبه مبانى ٤٠٪؜ سعر المتر ١٥الف ج بالاوفر ارتفاع بدروم +ارضى + اول + روف مدفوع ١٠٪؜ ( ١.٠٨٥.٠٠٠) استكمال ٢١٪؜ بعد ٣ شهور الباقى ٦٩٪؜ على ٣ سنوات المطلوب المدفوع ١٠٪؜ + اوفر ٨ مليون 01009700095