بجوار فندق الماسة امتلك محلك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|بجوار فندق الماسة محلك تشطيب كامل واول قسط بعد الاستلام بالعاصمة الادارية الجديدة في smart mall بجانب الحي الحكومي وحي المال والاعمال وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية ومحور بن زايد ومحلك 70م بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|630,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061963
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