بجوار النهر الاخضر امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|خليك مطمن ع ولادك واستمتع بفيو ع النهر الاخضر وامتلك شقة فى العاصمة الادارية 195 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من حى الدبلوماسى وحى السفارات وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل اطلالة ع النهر الاخضر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065589
1,090,000 جنيه
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