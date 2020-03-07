بجوار الكتدرائية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقتك بجوار الكتدرائية فى العاصمة الادارية بview خيالى ع البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وسط خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات ومستشفيات وعيادات ومدارس كلها جمب شقتك 187م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|618,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055299
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