بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى تاون جيت قريبة من الجامعة الروسية وكل خدماتك مطاعم و كافيهات ومولات ومستشفيات 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن خاصة بيك عشان متقلقش ع ولادك وهما بيلعبوا كل ده واكتر موجودة عندنا فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط رفاهيتك فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052042
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