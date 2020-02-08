بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقتك فى تاون جيت قريبة من الجامعة الروسية وكل خدماتك مطاعم و كافيهات ومولات ومستشفيات 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن خاصة بيك عشان متقلقش ع ولادك وهما بيلعبوا كل ده واكتر موجودة عندنا فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط رفاهيتك فى تاون جيت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 190,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2052042
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6/2/2020
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6/2/2020
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6/2/2020
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6/2/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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6/2/2020
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(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

17,000 جنيه

6/2/2020
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فى ارقى اماكن العاصمة الادارية امتلك شقتك

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العنوان:

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القسم: 

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6/2/2020
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