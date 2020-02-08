بجوار الجامعة الروسية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

شقتك فى تاون جيت قريبة من الجامعة الروسية وكل خدماتك مطاعم و كافيهات ومولات ومستشفيات 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن خاصة بيك عشان متقلقش ع ولادك وهما بيلعبوا كل ده واكتر موجودة عندنا فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط رفاهيتك فى تاون جيت