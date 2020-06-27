بجوار الجامعة الروسية امتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|اطمن ع مستقبل اولادك وامتلك شقتك بجوار الجامعة الروسية فى كمبوند تاون جيت وع بعد دقائق من القصر الرئاسى ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) واستمتع بخدماتك اللى ملهاش مثيل باقساط مريحة جدا وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061668
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