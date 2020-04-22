بجوار البرلمان المصري امتلك شقتك واستمتع بالخصم

(للتقسيط)
|امتلك شقتك الجديدة بجوار البرلمان المصري وبالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات والحق عرض ابريل والخصم الكبير وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وحمامات سباحة للسيدات والنافورة الراقصة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|352,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058383
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