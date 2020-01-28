بجنينة خاصة امتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|شاليهك دلوقتى فى راس سدر بجنينة خاصة بيك لوحدك قريب من منطقة الملاعب واكوا بارك عشان اولادك يلعيوا ويتبسطوا تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050893
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