بجانب منطقة البنوك امتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اامتلك محل فى العاصمة الادارية قريب من منطقة البنوك وامام فندق الماسة 40 م بالدور 4 و باكبر عائد استثمارى ومقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063790
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