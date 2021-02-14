بجانب الكتدرائية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك بجانب الكتدرائية مباشرة فى كابيتال هايتس و استمتع بخدماتك اللى ملهاش حصر • نادى رياضى متكامل ع مساحة 11 فدان • امن وحراسة 24 ساعة و كاميرات مراقبة • مول تجارى به مجمع سينمات • مركز للطيران الحر وخدمات تانية اكتر بمقدم 162 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة