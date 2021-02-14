بجانب الكتدرائية مباشرة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بجانب الكتدرائية مباشرة فى كابيتال هايتس و استمتع بخدماتك اللى ملهاش حصر • نادى رياضى متكامل ع مساحة 11 فدان • امن وحراسة 24 ساعة و كاميرات مراقبة • مول تجارى به مجمع سينمات • مركز للطيران الحر وخدمات تانية اكتر بمقدم 162 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083804
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