بجانب الحي الحكومي امتلك صيدلية بسعر لقطة بالعاصمة

(للتقسيط)
|صيدلية بسعر لقطة في العاصمة الادراية الجديدة بجانب الحي الحكومي ومقرات البنوك الرئيسية وامام وزارة المالية وامامها مباشرة اكبر مجمع سينما ومتحف وطني ضخم ومساحة الصيدلية 80م بمقدم بسيط بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048689
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