بجاج بوكسر هندى موديل 2016 رخصه سنتين طنطا

(للبيع)
|للبيع بجاج بوكسر هندى موديل 2016 مرور طنطا رخصه سنتين باسمى بدون توكيلات استعمال شخصي وعداد 19 ألف بطارية جافه جديده وطقم جر هانكو جديد و2 كاوتش تيوبلس عريض وعمل الصيانه الدوريه اللازمه البيع للتجديد فقط يرجى الجديه أثناء المعاينه وعند الشراء فيه تفاوض للجادين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Tarek
|التليفون:
|01030815521
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Elkorashi- Tanta
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057640
4,800 جنيه
5,200 جنيه
750,000 جنيه
2,000 جنيه
10 جنيه
11 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
158,000 جنيه