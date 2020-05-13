بتفكر فى مكان للاستثمار تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|مكانك للاستثمار عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059460
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