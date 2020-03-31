بتفكر فى المستقبل تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|فكر فى مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل خدماتك مولات تجارية وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى شقتك 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وامن مستقبلك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057184
120,000 جنيه
100,000 جنيه
390,000 جنيه
100,000 جنيه
5,000,000 جنيه
2,800,000 جنيه
200,000 جنيه