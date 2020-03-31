بتفكر فى المستقبل تعالى استثمر فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتفكر فى المستقبل تعالى استثمر فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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فكر فى مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من كل خدماتك مولات تجارية وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى شقتك 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وامن مستقبلك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 165,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/4/2020
رقم الإعلان: 2057184
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