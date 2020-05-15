بتفكر فى المستقبل البعيد تعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة والمدينة الطبية وفندق الماسة شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل خدماتك المتكاملة مولات تجارية وحمامات سباحة وملاهى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|371,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059520
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