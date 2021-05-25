بتفكر فى الافضل دايما مش هتلاقى غير شقة تمليك فى الموندو

(للتقسيط)
|دايما بتدور ع الافضل لعيلتك والناس اللى بتحبهم تعالى امتلك شقة فى قلب العاصمة الادارية بمنطقة ال R7 وسط افضل وارقى الخدمات شقة 191 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس + lobby ) قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم و كلوب هاوس و خدمات تانية كتير ب133 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى قلب العاصمة الادارية بكمبوند الموندو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو فى العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|133,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094994
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