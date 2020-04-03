بتفكر تمتلك شاليه وتصيف فى السخنة

(للبيع)
|صيف فى السخنة وامتلك شاليهك وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امريكان ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057917
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