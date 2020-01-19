بتفكر تسكن فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر

(للبيع)
|ماتفكرش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر وتشطيب كامل 220م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +غرفة مكتب +غرفة ملابس ) قريبة من فندق الماسة ومطار العاصمة ومولات وعالم ديزنى وبيوتى سنتر كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باقل سعر للمتر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|251,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049663
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