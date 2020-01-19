بتفكر تسكن فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتفكر تسكن فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

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ماتفكرش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية باقل سعر للمتر وتشطيب كامل 220م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +غرفة مكتب +غرفة ملابس ) قريبة من فندق الماسة ومطار العاصمة ومولات وعالم ديزنى وبيوتى سنتر كل ده واكتر بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باقل سعر للمتر فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 251,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049663
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17/1/2020
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