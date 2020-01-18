بتفكر تستثمر فين تعالى امتلك وحدتك فى Paris Mall

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتفكر تستثمر فين تعالى امتلك وحدتك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

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ماتفكرش كتير وتعالى امتلك وحدتك التجارية فى Paris Mall بواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل 24م وقريبة من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومى باكبر عائد استثمارى وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Paris Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 216,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049533
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صورة الاعلان: اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك فى Paris Mall - في القاهرة مصر

اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك فى Paris Mall

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- في القاهرة مصر

اختار الديكور اللى يناسبك وامتلك محلك 22 م فى Paris Mall بالقرب من المدينة الرياضية و المدينة الاولي.
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198,000 جنيه

18/1/2020
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بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك مطعمك اللى بتحلم بيه فى Paris Mall قريب من الجامعة الكندية والحى الحكومى وأميز تقاطع مابين محو.
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17/1/2020
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17/1/2020
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اقساطك هتدفعها بعد الاستلام فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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15/1/2020
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(للتقسيط)

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القسم: 

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15/1/2020
صورة الاعلان: محل - في القاهرة مصر

محل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

على الشارع العمومى امام جامع الهدى ومدرسة الببى سى عرض الشارع حوالى 12متر المساحة 30متر 3*10+غرفة ح.
العنوان:

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القسم: 

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14/1/2020
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صورة الاعلان: ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول - في القاهرة مصر

ابدا صح وامتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بدايتك صح بامتلاك محلك التجارى فى باريس مول بواجهه بانورامية مميزة وكمان بموقع مميز مابين R3 و R2 اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

119,000 جنيه

14/1/2020
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استنى دقيقة وتعالى استثمر فى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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13/1/2020
صورة الاعلان: فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall - في القاهرة مصر

فرصتك للاستثمار ماتتعوضش بامتلاك مقرك الادارى فى Paris Mall

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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13/1/2020
صورة الاعلان: محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحدتك التجارية فى اضخم واشهر مول بالعاصمة الادارية واختار المساحة اللى تناسبك ما بين مساحات كت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول - في القاهرة مصر

الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا هتلاقيه فى باريس مول

(للتقسيط)

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اخيرا لقيت الاستثمار اللى نفسك فيه عندنا فى Paris Mall بامتلاك محلك التجارى 31 م تشطيب رخام +محارة ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

محلك التجاري بأستثمار امن 100% بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

360,000 جنيه

12/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ استثمارك الناجح وامتلك مكانك فى باريس ايست مول - في القاهرة مصر

ابدأ استثمارك الناجح وامتلك مكانك فى باريس ايست مول

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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11/1/2020
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امتلك محلك قريب من اكبر كثافة سكانية بالعاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

11/1/2020
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لفيت ودورت كتير ع مكان للاستثمار تعالى Paris Mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ما تدورش كتير وتعالى امتلك محلك 28 م بموقع متميز فى Paris Mall بين ال R2 و ال R3 اكبر كتلتين كثافة س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

10/1/2020
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