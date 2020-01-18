بتفكر تستثمر فين تعالى امتلك وحدتك فى Paris Mall

ماتفكرش كتير وتعالى امتلك وحدتك التجارية فى Paris Mall بواجهه بانورامية مميزة ع برج ايفيل 24م وقريبة من أميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومى باكبر عائد استثمارى وبانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى Paris Mall