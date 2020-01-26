بتفكر تستثمر فى المضمون تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر فى المضمون وامتلك شقة فى Town Gate وسط المساحات الخضراء وكل خدماتك مسجد الفتاح العليم والمدينة الطبية وعالم ديزنى ومستشفيات ومولات 170 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050563
185,000 جنيه
200,000 جنيه
اتصل
210,000 جنيه
525,000 جنيه
195,000 جنيه
251,000 جنيه
163,000 جنيه
255,000 جنيه
190,000 جنيه
184,000 جنيه
342,000 جنيه
186,000 جنيه
236,000 جنيه
165,000 جنيه