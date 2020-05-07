بتفكر تبدأ استثمارك تعالى امتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ابدا استثمارك عندنا فى العاصمة الادارية وامتلك شقة فى كمبوند Town Gate قريب من المدينة الطبية وطريق السخنة وفندق الماسة 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) واستمتع باجمل منظر للبحيرات الصناعية ولاند سكيب بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وابدأ استثمارك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059057
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