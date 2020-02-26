بتدور ع مكان هادى تعالى اسكن فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|مكانك الهادى هتلاقيه عندنا فى العاصمة السياحية بامتلاك شقة بجاردن 183م (4 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من كافيهات ومول مصر ومطاعم ومطار سفنكس و3 فنادق عالمية وسط الهدوء وافضل الخدمات باطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية وسط الهدوء والرفاهية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|216,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054300
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