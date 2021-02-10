بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)
|لمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية شقة 132.5 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام + 3 تراس + مطبخ + ريسبشن ) تشطيب كامل بالجراج و قريب من Kids area و بحيرات صناعية تتخلل المساحات بين الوحدات و حمامات سباحة موزعة بشكل متوازن في كافة أرجاء الكمبوند و مول تجارى به مجمع سينمات كل ده بمقدم 181 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083403
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