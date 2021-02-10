بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

لمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية شقة 132.5 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام + 3 تراس + مطبخ + ريسبشن ) تشطيب كامل بالجراج و قريب من Kids area و بحيرات صناعية تتخلل المساحات بين الوحدات و حمامات سباحة موزعة بشكل متوازن في كافة أرجاء الكمبوند و مول تجارى به مجمع سينمات كل ده بمقدم 181 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة