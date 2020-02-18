بتدور ع محل للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|محلك عندنا فى العاصمة الادارية 36 م بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية علي اكبر ميدان رئيسي في MU23 (ميدان باريس ) وعلي محور الامل الرئيسي الرابط بين طريق السويس و طريق العين السخنة وبفيو مميز ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا كل ده بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد بالعروض فى باريس مول
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053316
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