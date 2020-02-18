بتدور ع محل للبيع بموقع مميز فى العاصمة الادارية

محلك عندنا فى العاصمة الادارية 36 م بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية علي اكبر ميدان رئيسي في MU23 (ميدان باريس ) وعلي محور الامل الرئيسي الرابط بين طريق السويس و طريق العين السخنة وبفيو مميز ع برج ايفيل واطول برج فى افريقيا كل ده بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستفيد بالعروض فى باريس مول