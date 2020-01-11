بتدور ع شقة مميزة وف مكان شيك تعالى واسكن ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع شقة مميزة وف مكان شيك تعالى واسكن ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بتدور على شقة مميزة وفى مكان شيك تعالى واسكن فى Town Gate شقتك 245 م (3غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) تشطيب اكسترا لوكس وبالقرب من مدارس انترناشونال والجامعة الروسية وكافيهات كل ده بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 267,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048504
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة - في القاهرة مصر

لو هتقول استثمار عقاري يبقي لازم تستثمر في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ايوة لازم تستثمر في العاصمة عشان في العاصمة الادارية الجديدة هتلاقي احسن واضمن استثمار ومكسب كبيير ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue - في القاهرة مصر

بمستوي عالي من الرفاهية والامان شقتك في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

هتمتلك شقتك في اكبر واهدي كمبوند بالعاصمة وهتستمتع بمستوي عالي من الرفاهية والامان وشقتك 168م (3غرفة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية واختار الفيو المفضل ليك - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية واختار الفيو المفضل ليك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اختار الفيو المفضل ليك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى - في القاهرة مصر

باااقل الاسعااار 📍من شركة زياد للاستثمار العقارى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق #عروض_الكاش ـ _شقه 145 م بحرية بالمنطقة الاولي بـ 450,000 ج كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تعوض شقتك فى Town Gate بخصم 12% - في القاهرة مصر

فرصة لا تعوض شقتك فى Town Gate بخصم 12%

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بمساحة 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس والحق الفر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: اسكن مع السفراء وامتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

اسكن مع السفراء وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دلوقتى هتقدر تسكن مع السفراء فى Town Gate وهتمتلك شقة 190م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +مطبخ +3 حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

11/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء - في القاهرة مصر

للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس داخل كمبوند جرين لاند 440 م دبل فيس + حديقه اماميه وجانبيه وخلفيه وبوابه خاصه بالحديقه بحريه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء - في القاهرة مصر

للصفوه والرقى وعشاق المساحات الخضراء

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي الاحياء بمدينة الشروق دوبلكس داخل كمبوند جرين لاند 440 م دبل فيس + حديقه اماميه وجانبيه وخلفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في ارقي كمبوند وكمل حياتك في هدوء واسترخاء وكماان جمب كل الخد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وامتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وامتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اطمن علي اولادك في الكيدز اريا وعيش في امان 24 ساعة وامتلك في green avenue العاصمة الادارية الجديدة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: عيش احلي ايام حياتك وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

عيش احلي ايام حياتك وامتلك في green avenue

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش احلي ايام حياتك وامتلك في green avenue وعيش جمب كل خدماتك محلات تجارية ونادي رياضي وجيم وسبا وجا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تقدم اقوى العروض . - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تقدم اقوى العروض .

(للبيع)

- في القاهرة مصر

و باقل الاسعار "بالحي الرابع غرب فيلات " شقه 215 م بحريه (استلام خلال 6 شهور ) عباره عن : (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة - في القاهرة مصر

شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة التاسعة للبيع شقة 210 متر - دور سابع قبل الاخير شارع عماد حمدى من شارع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,000,000 جنيه

10/1/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اول سكن بجوار سيتي ستارز مباشره بسعر لقطه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

متاح الآن #فرصه هائله لاصحاب الفرص المتميزه شقه مفروشه للايجار #اول_سكن #فرش_راقي بالكامل مطبخ بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/1/2020
صورة الاعلان: ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماتدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بمساحة 150م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف نوم +2 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

10/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager