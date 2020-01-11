بتدور ع شقة مميزة وف مكان شيك تعالى واسكن ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بتدور على شقة مميزة وفى مكان شيك تعالى واسكن فى Town Gate شقتك 245 م (3غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) تشطيب اكسترا لوكس وبالقرب من مدارس انترناشونال والجامعة الروسية وكافيهات كل ده بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|267,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048504
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