بتدور ع شقة مميزة وف مكان شيك تعالى واسكن ف العاصمة الادارية

بتدور على شقة مميزة وفى مكان شيك تعالى واسكن فى Town Gate شقتك 245 م (3غرف نوم +3 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) تشطيب اكسترا لوكس وبالقرب من مدارس انترناشونال والجامعة الروسية وكافيهات كل ده بسعر مميز جدا واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 واحجز شقتك الان فى Town Gate