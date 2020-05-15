بتدور ع شقة للاستثمار تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك بالعاصمة الادارية لاستثمار مضمون 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مركز المؤتمرات ومولات تجارية ونادى رياضى وملاهى وبيوتى سنتر باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|287,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059523
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