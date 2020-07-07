بتدور ع شقة لاستثمار صح تعالى كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|ما تدورش كتير واستثمر صح فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حمامات السباحة ومطاعم ومول تجارى وخدمات غيرهم كتير قريب من فندق الماسة وحى السفارات باقل سعر للمتر واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستثمر صح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062440
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