بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية

شقتك فخمة وشيك فى العاصمة الادارية وقريبة من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى (spa - sauna - Jacuzzi - gym ) وملاهى وع بعد دقائق من فندق الماسة شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن 3 قطع +3حمام +مطبخ +2تراس +غرفة ملابس )باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افخم شقة بالعاصمة الادارية الجديدة