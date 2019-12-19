بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فخمة وشيك فى العاصمة الادارية وقريبة من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى (spa - sauna - Jacuzzi - gym ) وملاهى وع بعد دقائق من فندق الماسة شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن 3 قطع +3حمام +مطبخ +2تراس +غرفة ملابس )باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افخم شقة بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|187,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045830
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