بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع شقة فخمة وشيك تعالى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقتك فخمة وشيك فى العاصمة الادارية وقريبة من كل احتياجاتك مطاعم وكافيهات ومولات ونادى صحى (spa - sauna - Jacuzzi - gym ) وملاهى وع بعد دقائق من فندق الماسة شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن 3 قطع +3حمام +مطبخ +2تراس +غرفة ملابس )باقل مقدم والباقى ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افخم شقة بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 187,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045830
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18/12/2019
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18/12/2019
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