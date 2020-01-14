بتدور ع شقة تمليك وقريبة من الخدمات هتلاقيها فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية تمليك وقريبة من كل خدماتك مطاعم وكافيهات ومولات ومستشفيات وملاهى 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +2حمام +مطبخ ) بخصم 6% وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط خدماتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049040
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