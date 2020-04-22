بتدور ع شقة تمليك تعالى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|شقتك تمليك وقريبة من مطار العاصمة فى تاون جيت 165م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات مولات تجارية وحمامات سباحة ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات باطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك تمليك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058364
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