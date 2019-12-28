بتدور ع شقة تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|ما تدورش كتير شقتك عندنا فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة ومطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس وجامعة الروسية كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046827
245,000 جنيه
240,000 جنيه
189,000 جنيه
208,000 جنيه
1,000 جنيه
787,500 جنيه
166,000 جنيه
177,000 جنيه
180,000 جنيه
212,000 جنيه
220,000 جنيه
اتصل
10,000 جنيه
599,000 جنيه
165,000 جنيه