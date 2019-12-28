بتدور ع شقة تشطيب اكسترا لوكس فى العاصمة الادارية

ما تدورش كتير شقتك عندنا فى العاصمة الادارية تشطيب اكسترا لوكس 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2حمام ) ع بعد دقائق من فندق الماسة ومطاعم وكافيهات ومستشفيات ومدارس وجامعة الروسية كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية