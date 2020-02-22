بتدور ع شاليه قريب من الخدمات فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى بالم بيتش السخنة قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات وسينمات وملاهى واكوا بارك 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع بشاليهك وافضل الخدمات فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053779
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