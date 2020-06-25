بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة وكافيهات ومطاعم وخدمات تانية كتير 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) وبالتقسيط المريح ع 6 سني ن بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من افضل خدمات فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061675
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