بتدور ع راحتك تعالى امتلك شقتك فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|راحتك اللى بتدور عليها عندنا فى 6 اكتوبر بامتلاك شقة بجاردن خاصة بيك ولعيلتك وسط حياة متكاملة قريب من مطاعم وكافيهات ومستشفيات واضخم المولات التجارية ومبانى ادارية ونادى صحى واجتماعى شقتك 198 م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|239,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055668
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