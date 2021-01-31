بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة و استمتع بخدمات مميزة اكبر اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم و خدمات تانيةاكتر كلها قريبة من شاليهك 115 م ( 3غرف نوم +2 حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس ب 226 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة