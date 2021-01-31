بتدور ع خدمات مميزة امتلك شاليهك فى بلوبلو السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه فى بلو بلو السخنة و استمتع بخدمات مميزة اكبر اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات ومطاعم و خدمات تانيةاكتر كلها قريبة من شاليهك 115 م ( 3غرف نوم +2 حمام + ريسبشن + مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس ب 226 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082190
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